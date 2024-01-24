«Факел» обыграл сборную Кореи U23 в контрольном матче

В контрольном матче встречались воронежский «Факел» и сборная Кореи U23. Команды играли в Белеке (Турция). «Факел» одержал победу со счётом 2:1.

© РИА Новости

На 28-й минуте счёт открыл полузащитник «Факела» Абдула Багамаев. Ему ассистировал Максим Максимов. Соперники отыгрались на 42-й минуте. Победу «Факелу» принёс защитник Райан Сенхаджи, который отличился на 57-й минуте.

Позднее сегодня «Факел» проведёт второй контрольный матч. Соперником выступит словенский «Копер». Начало игры — в 16:30 по московскому времени.