21-й тур РПЛ будет перенесен из-за выборов президента России

21-й тур чемпионата России будет перенесён на более поздний срок из-за выборов президента России. Об этом сообщил «РБ Спорт».

Напомним, выборы президента России — 2024 пройдут с 15 по 17 марта. По информации источника, Российская Премьер-Лига настаивала на необходимости сохранить принятый ранее календарь, но по рекомендации МВД 21-й тур будет перенесён на более поздний срок. Ориентировочные сроки проведения перенесённого тура: 24-25 апреля. В 21-м туре чемпионата России пройдёт московское дерби, в котором встретятся ЦСКА и «Спартак».