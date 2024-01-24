Футболист «Балтики» Маляров назвал размер своей первой зарплаты

Защитник калининградской «Балтики» Кирилл Маляров в эфире программы «Третий тайм» на МАТЧ ПРЕМЬЕР назвал размер своей первой зарплаты.

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Маляров — воспитанник футбольной академии московского «Спартака». В 2013 году он перешел в молодежную команду «Волги», впоследствии защитник выступал за основной состав нижегородской команды.

— Первую зарплату помнишь? Она была где?

— Как раз в дубле «Волги», получал вроде 6 тысяч рублей. Следующая зарплата — 25 тысяч, — рассказал 26 летний Маляров в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.