Стал известен состав сборной Мира на Кубок легенд в Москве

Стал известны имена футболистов, которые выступят в составе сборной Мира на Кубке легенд в Москве, сообщает пресс служба турнира.
В состав включены: Себастьян Фрей, Вильям Галлас, Эммануэль Эбуэ, Майкон, Педру Мендеш, Флоран Малуда, Георгиос Карагунс. Александр Глеб, Нуну Гомеш и Хасан Кабзе.
— В составе сборной Мира — чемпионы Европы и национальных первенств, победители Лиги чемпионов УЕФА, призеры чемпионата мира, а также победитель Кубка легенд, — говорится в пресс релизе.
Кубок легенд пройдет в Москве в «Мегаспорте» 10–11 февраля. Участие в турнире примут «Легенды ЦСКА», «Легенды «Локомотива», «Легенды «Спартака», «Легенды «Динамо», сборная Мира и «Легенды «Зенита»