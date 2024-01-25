«Крылья Советов» сыграли вничью с сербским клубом «Раднички»

Российская «Балтика» обыграла «Борац» из Боснии и Герцеговины в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке. Команда из Калининграда одержала победу со счетом 2:0. Голами отличились Анхело Энрикес (50 я минута) и Владислав Лазарев (83 я). Следующую товарищескую игру «Балтика» планирует провести 31 января, когда сыграет против воронежского «Факела» на втором зимнем сборе. «Балтика» с 13 очками занимает 15 е место в турнирной таблице МИР Российской премьер лиги (РПЛ). Сезон чемпионата России по футболу возобновится в марте. Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.