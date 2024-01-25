Тренер Колыванов считает, что РПЛ входит в топ-6 лучших лиг мира

«РПЛ в рейтинге IFFHS заняла 59-е место среди мировых чемпионатов? Как хотят, так и лепят! Я не знаю, кто это пишет вообще. Я на этих писак вообще внимания не обращаю. Мы за Россию топим!



Мы идем сразу после Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Вот шестое место мы занимаем. Остальные все после нас. Нормальный у нас чемпионат, непростой, игроки неплохие, а накал борьбы посерьезнее, чем в других чемпионатах», — убежден Колыванов.