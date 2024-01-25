Тренер Колыванов считает, что РПЛ входит в топ-6 лучших лиг мира

Бывший нападающий сборной России и итальянских «Фоджи» и «Болоньи», главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ) в сравнении с другими чемпионатами. В интервью Legalbet он заявил, что не согласен с местом, которое РПЛ занимает в рейтинге сильнейших лиг мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
«РПЛ в рейтинге IFFHS заняла 59-е место среди мировых чемпионатов? Как хотят, так и лепят! Я не знаю, кто это пишет вообще. Я на этих писак вообще внимания не обращаю. Мы за Россию топим!
Мы идем сразу после Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Вот шестое место мы занимаем. Остальные все после нас. Нормальный у нас чемпионат, непростой, игроки неплохие, а накал борьбы посерьезнее, чем в других чемпионатах», — убежден Колыванов.
Согласно рейтингу IFFHS, шестое место занимает французская Лига 1. Топ-5 же выглядит следующим образом:
- Серия А (Италия)
- Английская премьер-лига
- Ла лига (Испания)
- Серия А (Бразилия)
- Бундеслига (Германия).
Также в первой десятке расположились чемпионаты Португалии, Нидерландов, Бельгии и Аргентины.