Globo: «Ботафого» сделал предложение «Зениту» по аренде Вендела

«Ботафого» направил «Зениту» предложение о трансфере полузащитника Вендела, сообщает Globo.

По данным источника, бразильский клуб намерен взять хавбека в аренду с правом выкупа. При достижении полузащитником определенных показателей опция выкупа может стать обязательной.

Сообщается, что сам Вендел убедил руководство «Зенита» согласиться на проведение переговоров и попросил отпустить его в Бразилию, чтобы быть ближе к семье. Против ухода хавбека выступает Сергей Семак.

Летом 2023 года «Зенит» отказал «Флуминенсе» в трансфере игрока за 15 млн евро.

Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года. Действующий контракт 26-летнего бразильца с петербургским клубом рассчитано до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в 22 млн евро.