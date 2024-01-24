Иностранный футболист уехал из России спустя 16 лет выступлений в стране

Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа покинул футбольный клуб «Сочи». Об этом сообщается на сайте команды.

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Иностранный футболист перешел в эквадорский «Эмелек», где он начинал карьеру. Он заявил, что провел счастливые 16 лет в стране и будет скучать по России.

27 апреля 2023 года Нобоа анонсировал получение гражданства России. По словам эквадорца, он впервые о задумался о российском паспорте в 2014 году, но тогда не предполагал, что проведет в стране столько времени.