Стала известна зарплата Мбаппе в «Реале»

Мадридский «Реал» не готов предложить большую зарплату футболисту «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиану Мбаппе. Об этом сообщает ESPN.

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По информации издания, испанский клуб не будет платить французу существенно больше, чем бразильскому форварду Винисиусу Жуниору или английскому полузащитнику Джуду Беллингему. Эти игроки зарабатывают около €10,5 млн за сезон.

25 января издание Bild сообщало, что Мбаппе просит у «Реала» €70 млн в год. Однако в испанском клубе готовы предложить ему в два раза меньше.

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже согласовал контракт с «Реалом». В итоге громкий переход в мадридский клуб так и не состоялся.

Как сообщали СМИ, летом 2023 года форвард отказался от перехода в мадридский клуб из-за того, что хотел получить бонусы за лояльность от «ПСЖ».