«Жирона» сенсационно проиграла «Мальорке» и вылетела из Кубка Испании

Сегодня, 24 января, прошёл матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встречаются «Мальорка» и «Жирона». Команды играли на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорка, Испания. Главным арбитром встречи являлся Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток прозвучал в 21:30 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 21-й минуте игрок хозяйской команды Кайл Ларин с передачи Дани Родригеса открыл счёт. На 28-й и 35-й минутах нападающий «Мальорки» Абдон Пратс забил по мячу и оформил дубль. При этом на 67-й минуте Антонио Раильо получил вторую жёлтую карточку и оставил хозяев в меньшинстве. На 68-й минуте Кристиан Стуани отыграл один мяч, забив с пенальти. На 90+6-й минуте Савио сократил разницу в счёте.