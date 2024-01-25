«Бавария» даст Тухелю доработать до лета

«Бавария» не планирует увольнять главного тренера команды Томаса Тухеля до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Керри Хау в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, руководство и футболисты мюнхенского клуба не сомневаются в профессиональных качествах 50-летнего специалиста. «Бавария» целиком и полностью доверяет Тухелю на данный момент, однако прорабатывает вариант с приглашением наставника «Байера» Хаби Алонсо в случае неожиданного ухода немца летом.

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту своего соотечественника — Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу-2022/2023.