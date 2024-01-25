Сперцян сосредоточен на «Краснодаре» и не перейдет в другой клуб РПЛ — Хачатрян

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сосредоточен на выступлениях за «быков» и совершенно точно не перейдёт в другой клуб Российской Премьер-Лиги, сообщает журналист Грач Хачатрян в социальной сети X (ранее Twitter).

© Чемпионат.com

В нынешнем сезоне 23-летний хавбек «быков» провёл 18 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи. Действующий контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость Сперцяна в € 18 млн.