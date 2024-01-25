Баста объявил об участии ростовского СКА в новом сезоне Winline Медиалиги

"Мы можем вернуться в свой дивизион в любой момент. А вот попробовать себя в новом формате – это вызов. Это возможность порадовать наших верных болельщиков и завоевать сердца новых. Я знаю, что будет много недовольных. Понимаю, это риск. Сейчас новое время и новые форматы. Сегодня медийный футбол становится ближе к болельщикам, к людям, для которых футбол – это не просто спорт", – заявил Баста. Sports.ru