Баста объявил об участии ростовского СКА в новом сезоне Winline Медиалиги

Известный исполнитель Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, объявил, что его футбольный клуб СКА Ростов-на-Дону переходит из Второй лиги в Медиалигу. Чемпионат.com
"Мы можем вернуться в свой дивизион в любой момент. А вот попробовать себя в новом формате – это вызов. Это возможность порадовать наших верных болельщиков и завоевать сердца новых. Я знаю, что будет много недовольных. Понимаю, это риск. Сейчас новое время и новые форматы. Сегодня медийный футбол становится ближе к болельщикам, к людям, для которых футбол – это не просто спорт", – заявил Баста. Sports.ru
В 2023 году СКА занял второе место в подгруппе Б группы 1 дивизиона Б Леон - Второй лиги. Клуб был основан в 1937 году, в 1966 году ростовская команда стала серебряным призером чемпионата СССР, а в 1981 году выиграла Кубок СССР. Вакуленко стал владельцем СКА в 2019 году. ТАСС