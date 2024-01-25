$88.28+0.3696.17+0.34
Войти в почту

Гол 40-летнего Лебеденко не спас «Торпедо» от поражения в матче с ЦСКА

Московские ЦСКА и «Торпедо» провели товарищеский матч в рамках зимнего сбора в Абу-Даби. Встреча завершилась победой красно-синих со счетом 3:2.

Гол 40-летнего Лебеденко не спас «Торпедо» от поражения в матче с ЦСКА
© РИА Новости

Счет на 10-й минуте открыл ветеран «Торпедо», 40-летний Игорь Лебеденко. Спустя шесть минут ответный мяч забил новичок армейцев Тамерлан Мусаев, этот гол стал для него дебютным в составе армейцев. Тем не менее, на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу «Торпедо» — незадолго до свистка точный удар нанес Дмитрий Полоз.

Во втором тайме забивали только игроки ЦСКА. На 48-й минуте сравнял счет Виллиан Роша, а на 53-й минуте Иван Обляков забил мяч, который оказался победным. В концовке торпедовцы имели шанс уйти от поражения, но Тимур Мелекесцев не реализовал выход один на один.

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Подопечные Владимира Федотова набрали 28 очков в 18 матчах.

«Торпедо» же готовится к возобновлению сезона под руководством нового главного тренера, третьего за сезон. Черно-белые стартовали осенью под руководством испанца Жозепа Клотета, вскоре вместо него был назначен Артем Горлов, а 17 января было объявлено о назначении на этот пост экс-наставника «Спартака» и «Краснодара» Олега Кононова. Тогда же стало известно, что у «Торпедо» сменилось руководство: президентом клуба вместо Ярослава Савина стал бывший член наблюдательного совета «Химок» Александр Волнушкин.

На данный момент «Торпедо» на восьмом месте в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 27 очков после 20 матчей.

Футбол
Ярослав Савин
Тамерлан Мусаев
Артем Горлов
Виллиан Роша
Александр Волнушкин
Владимир Федотов
Олег Кононов
Игорь Лебеденко
Иван Обляков
Дмитрий Полоз
Торпедо
ЦСКА
Спартак
Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости