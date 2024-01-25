«Динамо» разгромило «Аль-Вакру»

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московское «Динамо» и катарская «Аль-Вакра». Команды играли на стадионе в «Хотел Хилтон Салва» в Абу-Самре (Катар). Матч начался в 11:00 по московскому времени. «Динамо» не оставило сопернику никаких шансов — 9:2.

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После первого тайма счёт уже был разгромным — 7:1. В составе московской команды голами отметились нападающие Фёдор Смолов (дважды), Константин Тюкавин (дважды), Ярослав Гладышев, Ульви Бабаев, а также полузащитник Даниил Фомин.

Во второй половине встречи бело-голубым удалось забить ещё дважды. Отличились вингер Денис Макаров и 19-летний форвард Александр Чупаёв.