Экс-тренер «Факела» сравнил зарплаты в РПЛ и чемпионате Грузии

«Некорректно с моей стороны обсуждать зарплаты. К тому же есть корпоративная этика. Скажу так, уровень зарплат в чемпионате Грузии достаточно сопоставим с российским», — сказал Василенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.