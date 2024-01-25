Шевченко избран президентом УАФ. Экс-форвард «Милана» и «Челси» был единственным кандидатом
Андрей Шевченко стал главой Украинской ассоциации футбола.
Бывшего форварда «Милана», «Челси» и сборной Украины избрали новым президентом УАФ. За избрание проголосовали 93 человека, воздержался один – сам Шевченко. Он был единственным кандидатом.
Также обладатель «Золотого мяча»-2004 представил 9 шагов для развития украинского футбола: прозрачность, цифровизация, подготовка специалистов, развитие сборных, сотрудничество с клубами, реформа арбитража, посттравматическое восстановление, эффективный маркетинг, международное сотрудничество.
Ранее пост президента УАФ занимал Андрей Павелко, который сейчас находится в СИЗО.