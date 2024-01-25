Нигматуллин отреагировал на решение Басты перевести СКА Ростов в Медиалигу

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал решение владельца СКА Ростов популярного рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко) перевести свой клуб из Второй лиги в Медиалигу.

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«Медиалига сейчас популярнее, чем Вторая лига, — это стоит признать. Поэтому решение о переходе СКА Ростов в Медиалигу не выглядит нелогичным», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Вакуленко стал владельцем СКА Ростов в октябре 2019 года. Исполнитель закрыл все долги клуба и вложил в его развитие 10 млн рублей.

СКА Ростов основан в 1937 году. Клуб завоевал серебряные медали чемпионата СССР (1966) и Кубок СССР (1981). Лучший результат в постсоветской истории — 13-е место в Первой Лиге (2008).