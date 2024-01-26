Российский бизнесмен хочет продать футбольный клуб за $1 млрд

Российский владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев оценивает стоимость футбольного клуба примерно в $1 млрд. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети X.

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21 января издание Les Echos писало, что бизнесмен задумался о продаже «Монако». Рыболовлев владеет 66,67% акций клуба, которые его компания приобрела в 2011 году. По условиям сделки, он должен был вложить в команду не менее €100 млн в течение четырех лет. Сумма сделки, по данным СМИ, составила символический €1.

Дмитрий Рыболовлев — бывший владелец производителя удобрений «Уралкалий». Он входит в топ 30 богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние на 2023 год оценивалось в $6,4 млрд. При нем «Монако» в 2017 году стал чемпионом Франции, восьмой раз в своей истории.