Российский бизнесмен хочет продать футбольный клуб за $1 млрд

Россиянин владеет 67 процентами акций команды, которые он приобрел за 130 миллионов евро. По информации источника, теперь Рыболовлев хочет за них в пять раз больше. При этом акции, принадлежащие королевской семье Монако, недоступны для продажи. Lenta.ru