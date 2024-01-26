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Российский бизнесмен хочет продать футбольный клуб за $1 млрд

Российский владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев оценивает стоимость футбольного клуба примерно в $1 млрд. Газета.Ru

Российский бизнесмен хочет продать футбольный клуб за $1 млрд
© globallookpress.com

Россиянин владеет 67 процентами акций команды, которые он приобрел за 130 миллионов евро. По информации источника, теперь Рыболовлев хочет за них в пять раз больше. При этом акции, принадлежащие королевской семье Монако, недоступны для продажи. Lenta.ru

Ранее стало известно, что российский миллиардер рассматривает возможность продажи клуба и получил как минимум два предложения от американских инвесторов. Sports.ru

Футбол
Дмитрий Рыболовлев
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