Российский бизнесмен хочет продать футбольный клуб за $1 млрд
Российский владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев оценивает стоимость футбольного клуба примерно в $1 млрд. Газета.Ru
Россиянин владеет 67 процентами акций команды, которые он приобрел за 130 миллионов евро. По информации источника, теперь Рыболовлев хочет за них в пять раз больше. При этом акции, принадлежащие королевской семье Монако, недоступны для продажи. Lenta.ru
Ранее стало известно, что российский миллиардер рассматривает возможность продажи клуба и получил как минимум два предложения от американских инвесторов. Sports.ru
Рамблер: главные новости