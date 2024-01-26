Круговой получил в ЦСКА зарплату больше, чем предлагал ему «Зенит»

Стали известны новые подробности перехода Данила Кругового из «Зенита» в ПФК ЦСКА. В ноябре сине-бело-голубые предложили игроку продлить контракт на 5 лет с зарплатой € 1,4 млн. Однако Круговой и его агент отказали «Зениту», так как знали, какие условия готов предложить ЦСКА, информирует Metaratings.

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Согласно сведениям источника, в московском клубе Данил получил оклад в размере € 1,6 млн в год, а также подписной бонус. В конечном итоге Круговой выбрал вариант с армейской командой. Суммарно подписание футболиста обошлось ЦСКА в € 2 млн — сюда вошли сумма трансфер, а также подписные бонусы для игрока и агента.