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«Крылья Советов» сыграли вничью с сербским клубом «Раднички» в товарищеском матче в Турции

Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с сербскими «Радничками» в товарищеском матче в рамках учебно тренировочного сбора в Турции.

«Крылья Советов» сыграли вничью с сербским клубом «Раднички»
© ПФК «Крылья Советов»

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе самарцев гол забил полузащитник Сергей Бабкин.

Первый сбор «Крыльев» в Турции завершится в пятницу, 26 января. С 31 января по 13 февраля пройдет второй сбор команды Игоря Осинькина. В ближайшем матче 2 февраля самарский клуб встретится с владикавказской «Аланией».

После 18 туров чемпионата России «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

Футбол
Игорь Осинькин
Сергей Бабкин
Крылья Советов