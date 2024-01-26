«Крылья Советов» сыграли вничью с сербским клубом «Раднички»

Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с сербскими «Радничками» в товарищеском матче в рамках учебно тренировочного сбора в Турции.

Первый сбор «Крыльев» в Турции завершится в пятницу, 26 января. С 31 января по 13 февраля пройдет второй сбор команды Игоря Осинькина. В ближайшем матче 2 февраля самарский клуб встретится с владикавказской «Аланией».