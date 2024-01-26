«Крылья Советов» сыграли вничью с сербским клубом «Раднички» в товарищеском матче в Турции
Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с сербскими «Радничками» в товарищеском матче в рамках учебно тренировочного сбора в Турции.
Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе самарцев гол забил полузащитник Сергей Бабкин.
Первый сбор «Крыльев» в Турции завершится в пятницу, 26 января. С 31 января по 13 февраля пройдет второй сбор команды Игоря Осинькина. В ближайшем матче 2 февраля самарский клуб встретится с владикавказской «Аланией».
После 18 туров чемпионата России «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.