Юрген Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона

«Я понимаю, что для многих это шок в тот момент, когда вы слышите это впервые, но, очевидно, я могу это объяснить — или, по крайней мере, попытаться объяснить.



Я люблю абсолютно все в этом клубе, я люблю всё в городе, я люблю все в наших болельщиках, я люблю команду, я люблю персонал. Я люблю всё. Но то, что я всё равно принимаю это решение, говорит о том, что я убеждён, что это именно то решение, которое я должен принять.



У меня нет энергии. Сейчас у меня нет проблем, но очевидно, что я знал: рано или поздно мне придётся об этом объявить. Я знаю, что не могу выполнять эту работу снова и снова.



После всех тех лет, которые мы провели вместе, после всего, через что мы прошли вместе, я должен вам правду. И это правда», — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба на официальном сайте.