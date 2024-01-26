Клуб РПЛ заявил об избавлении от долгов

«Сейчас у нас нет задолженностей, клуб чистый и прозрачный. Мы живем по своим возможностям, не завышая планку, чтобы потом никто не говорил, что клуб надулся как пузырь и скоро лопнет. Четвертый сезон подряд идем без долгов во всех направлениях. В первом из них клуб вышел в «ноль». Остальные заканчивали с «плюсом». Собираемся и дальше реализовывать четкую и ясную стратегию в формировании бюджета», — заявил Асхабадзе.