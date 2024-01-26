Агент назвал странным трансфер Феррейры в «Спартак»

Футбольный менеджер Дмитрий Селюк прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу Юдину возможное прекращение сотрудничества в сфере трансферов между североамериканской МЛС и РПЛ.

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25 января The Athletic сообщил об отказе МЛС согласовывать трансфер нападающего «Далласа» Хесуса Феррейры в «Спартак» за 13 миллионов долларов.

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– Правда ли, что МЛС больше не будет вести трансферных дел с РПЛ?

– В Америке, действительно, все решает МЛС. Там такая система. Все делается через них. Поэтому все возможно. Но это может быть очередным вбросом информации. Я не раз говорил о том, что тот же Абаскали ни в какой «Кадис» не пойдет. А печатали обратное. Здесь тоже может быть неправда или правда. Это все слухи, но это возможно.

Из Америки за 13 миллионов… Какая-то странная ситуация. Как правило, в МЛС футболисты не стоят таких денег. Назвать можно любую сумму.Кто-то играет на этом, кто-то не играет. Даже мне был один звонок, когда говорили, что клуб заплатит сколько угодно за игрока. Но я смотрю по сумме и понимаю, что это нереально. За того же Конта «Ахмату». Я понимаю, этот клуб из Европы, и они так говорят с надеждой на то, что потом платить не будут.

– То есть сумма в 13 миллионов долларов в сделке «Спартака» и «Далласа» – нереальная?

– «Спартак» умудряется молдаванина купить в Греции за 6 миллионов и дать ему зарплату пару миллионов. Все это возможно, но сейчас же пришли новые люди в спортивное направление «Спартака». Всякое может быть.

– Потеряет ли РПЛ из-за данного запрета со стороны МЛС?

– А как можно что-то потерять в данном случае? Может один футболист и играет, который перешел из МЛС в РПЛ за последние пять лет. Но я не помню, чтобы футболисты из МЛС ехали в Россию.

– Хесус Медина переходил в ЦСКА из клуба МЛС. Правда, это было в январе 2022 года.