ФИФА отклонила апелляцию Рубиалеса и оставила бан на три года в силе

Международная федерация футбола отклонила апелляцию экс-главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса по принятому дисциплинарной комиссией решению наказать футбольного функционера за поцелуй футболистки Дженнифер Эрмосо. Испанец отстранён от футбольной деятельности на три года, сообщает Marca.

Напомним, женская сборная Испании стала победителем чемпионата мира по футболу в 2023 году. Во время вручения золотых медалей игрокам команды Рубиалес поцеловал в губы Эрмосо. После данного инцидента футбольный функционер подвергся общественной критике.