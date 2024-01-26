Алонсо прокомментировал слухи о возможном назначении главным тренером «Ливерпуля»

«Я очень уважаю и восхищаюсь Юргеном. Я был очень удивлен. Моё внимание сосредоточено на Леверкузене. На данный момент я очень счастлив здесь. У меня по-прежнему есть большая мотивация, и я очень доволен клубом и командой. Я не знаю, что произойдёт в будущем. Сейчас мне всё равно», — приводит слова Алонсо журналист Патрик Бергер в соцсети Х (ранее Twitter).