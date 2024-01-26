Экс-футболист «Сочи» может продолжить карьеру в Греции или Сербии

В январе Игнатьев покинул «Сочи», трудовое соглашение с 25 летним игроком было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

— Есть понимание по будущему Ивана, сейчас выбираем. Думаю, в течение недели определимся. Скорее всего, Иван уедет заграницу. Есть две страны, по которым мы определяемся, — Греция и Сербия, — цитирует Агузарова «Чемпионат».

Игнатьев перешел в сочинскую команду прошлым летом, ранее он также выступал за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов» и «Локомотив». В первой части текущего сезона нападающий принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.