РФС утвердил перенос 21-го тура РПЛ на 23-25 апреля
Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило перенос матчей 21-го тура РПЛ.
Матчи 21-го тура должны были пройти с 15 по 17 марта, но в связи с проведением выборов президента России общее собрание клубов приняло решение о переносе матчей на 23-25 апреля. В субботу это решение утвердило бюро исполкома РФС.
Центральным событием 21-го тура станет матч между столичными клубами ЦСКА и "Спартак".Лидер чемпионата "Краснодар" встретится дома с "Балтикой", "Зенит" дома примет казанский "Рубин".
В других матчах играют "Ахмат" - "Сочи", "Пари НН" - "Локомотив", "Оренбург" - "Динамо", "Факел" - "Крылья Советов" и"Урал" -"Ростов".
Также утверждены даты ответных четвертьфиналов пути РПЛ Кубка России. 12 марта играют "ЦСКА и "Ростов" (результат первого матча 1:1), "Зенит" и "Динамо" встретятся 13 марта (0:1), 14 марта "Спартак" - "Оренбург" (0:1) и "Локомотив" - Балтика" (2:2).