Фергюсон стал лучшим тренером 1990-х по версии FourFourTwo

Фергюсон – лучший тренер 1990-х по версии FourFourTwo. Кройфф – 2-й, Капелло – 3-й, Венгер – 6-й
Алекс Фергюсон возглавил рейтинг лучших тренеров 1990-х от FourFourTwo.
Шотландец, работавший в «Манчестер Юнайтед», занял первое место в списке из 32 специалистов.
Десятка лучших выглядит так:
1. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»).
2. Йохан Кройфф («Барселона»).
3. Фабио Капелло («Милан», «Реал», «Рома»).
4. Луи ван Гал («Аякс», «Барселона»).
5. Франц Беккенбауэр (сборная ФРГ, «Марсель», «Бавария»).
6. Арсен Венгер («Монако», «Нагоя Грампус», «Арсенал»).
7. Марчелло Липпи («Чезена», «Луккезе», «Аталанта», «Наполи», «Ювентус», «Интер»).
8. Оттмар Хитцфельд («Грассхоппер», «Боруссия» Дортмунд», «Бавария»).
9. Карлос Альберто Паррейра (сборная ОАЭ, «Брагантино», сборная Бразилии, «Валенсия», «Фенербахче», «Сан-Паулу», «МетроСтарз», сборная Саудовской Аравии, «Флуминенсе»).
10. Эме Жаке («Монпелье», «Нанси», сборная Франции).
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Фергюсон – лучший тренер 1990-х по версии FourFourTwo. Кройфф – 2-й, Капелло – 3-й, Венгер – 6-й
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