Хави рассказал об исторической ошибке «Барселоны»

«Мы в этом клубе привыкли начинать ценить людей лишь после их ухода. Эрнесто Вальверде, Рональд Куман, Жорди Альба, Серхио Бускетс – их разносили, когда они были здесь, а теперь их труд ценят. Давайте ценить то, что имеем. Я работаю в лучшем клубе мира, я здесь счастлив. Историческая ошибка «Барселоны» в том, что здесь всё начинает обретает ценность тогда, когда уже поздно», – приводит слова Хави Sport.