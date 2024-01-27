Экс-наставник сборной России Капелло попал в топ-3 лучших тренеров мира

Капелло работал со сборной России с 2012 по 2015 год. Под его руководством национальная команда впервые за 12 лет смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира. На турнире 2014 года Капелло был самым высокооплачиваемым тренером, а сборная России неудачно выступила, заняв предпоследнее место в группе.