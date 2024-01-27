Шевченко выступил против возвращения российских футболистов

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко считает, что российских футболистов еще рано возвращать на международную арену. Об этом он заявил Sky Sports News.

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«Я хотел бы пригласить на Украину исполнительный комитет УЕФА и президента организации Александера Чеферина, чтобы он посмотрел, что происходит, поговорил с нами о наших проблемах, прежде чем принимать решение о допуске российских команд.

Я хочу показать текущую ситуацию на Украине. Не вижу никаких оснований давать возможность для возвращения российских команд. Необходимо усиливать давление на Россию», — сказал Шевченко.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла шесть товарищеских встреч.