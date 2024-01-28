«Никому это не интересно». Якубко раскритиковал матчи сборной России в 2023 году

«Кому были интересны матчи, которые сборная России провела в 2023 году? Никому — ни болельщикам, ни игрокам. Я понимаю, что выйти на поле в футболке сборной — это топ твоей карьеры, но не в таких же условиях, как сейчас в России.



Дают эти матчи что-то сборной России или проводятся, чтобы просто поставить галочку? Желаю, чтобы все это успокоилось и наладилось уже, потому что уже чересчур этого всего», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».