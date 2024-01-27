Головин отдал голевую передачу в матче с "Марселем"

Головин на 7-й минуте отдал голевую передачу в матче "Монако" - "Марсель"
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин отметился ассистом в дебюте матча 19-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (1:0).
В эти минуты проходит встреча в рамках 19-го тура чемпионата Франции, в которой "Монако" в гостях играет против "Марселя". Атакующий полузащитник "монегасков" Александр Головин отдал голевую передачу на нападающего Виссама Бен-Йеддера уже на 7-й минуте игры.
Отметим, что это результативное действие стало для игрока 9-м в нынешнем сезоне. В активе хавбека сборной России 5+4 по системе гол плюс пас в 18 матчах за "Монако" в текущем сезоне.