Головин отдал голевую передачу в матче с "Марселем"

В эти минуты проходит встреча в рамках 19-го тура чемпионата Франции, в которой "Монако" в гостях играет против "Марселя". Атакующий полузащитник "монегасков" Александр Головин отдал голевую передачу на нападающего Виссама Бен-Йеддера уже на 7-й минуте игры.