Хави рассказал, когда покинет пост главного тренера "Барселоны"

"Я бы хотел объявить, что 30 июня покину должность тренера "Барселоны". Это решение мы приняли вместе с президентом, Рафой Юсте. Ситуация нуждается в изменении, я, как болельщик клуба, считаю, что так продолжаться не может", – заявил специалист.

Хави возглавил "Барселону" в ноябре 2021 года. В минувшем сезоне он привел клуб к победе в чемпионате Испании и Суперкубке страны. 27 января каталонский клуб на своем поле проиграл "Вильярреалу" (3:5) в матче 22 тура чемпионата Испании.

В текущем сезоне сине-гранатовые набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. На 10 очков больше у занимающего первое место мадридского "Реала". На второй строчке расположилась "Жирона" (52). На групповом этапе Лиги чемпионов подопечные Хави выиграли пять из шести матчей и вышли в плей-офф с первого места в группе. В плей-офф они сыграют с "Наполи".