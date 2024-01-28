Президент УЕФА высказался о предстоящем матче сборной России с Сербией

«Сербия также может сыграть против вас, меня и остальных в этом помещении. По закону мы ничего сделать не можем. В каком-то смысле, почему это такая проблема? Почему проблема в том, что молодые люди ходят играть в футбол? И этот матч никого не волнует. Если бы вы, англичане, не говорили о нём, никто бы не узнал. Мы в Словении даже не знаем, что они играют, потому что людей не волнуют вещи, на которые часто указывает английская политика, а также ведущие СМИ», — приводит слова Чеферина The Guardian.