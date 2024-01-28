Робби Уильямс стал президентом английского футбольного клуба

После вступления в должность, Уильямс заявил, что в его жизни было много различных поворотов, однако это событие является совершенно особенным. Он также рассказал, что лично знаком с совладелицей «Порт Вейл» Кэрол Шэнахан и ее семьей. По словам певца именно это знакомство пробудило в нем интерес к тому, что происходит в клубе.