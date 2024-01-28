Робби Уильямс стал президентом английского футбольного клуба

Британский певец Робби Уильямс стал президентом футбольного клуба «Порт Вейл». Команда выступает в третьем по силе дивизионе страны. Об этом сообщила пресс-служба клуба в соцсетях.
Певец с давних пор называет себя болельщиком «Порт Вейл». Клуб базируется в городе Сток-он-Трент, графство Стаффордшир, где родился артист.
После вступления в должность, Уильямс заявил, что в его жизни было много различных поворотов, однако это событие является совершенно особенным. Он также рассказал, что лично знаком с совладелицей «Порт Вейл» Кэрол Шэнахан и ее семьей. По словам певца именно это знакомство пробудило в нем интерес к тому, что происходит в клубе.
В настоящее время «Порт Вейл» занимает 20-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда сыграла 26 матчей и заработала 30 очков.
Ранее сообщалось, что самый титулованный футбольный клуб Узбекистана – «Пахтакор» – выставили на продажу. Сумма сделки будет зависеть от активности покупателей на аукционе.