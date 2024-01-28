Испанское издание назвало пять кандидатов на замену Хави в «Барселоне»
Испанское издание Sport.es представило список из пяти кандидатов на замену Хави на посту главного тренера каталонской «Барселоны».
Кандидаты на замену Хави на посту главного тренера «Барселоны» по версии Sport.es:
- Тьяго Мотта (главный тренер «Болоньи»);
- Рафаэль Маркес (тренер «Барселоны Атлетик»);
- Джованни ван Бронкхорст (бывший тренер «Рейнджерс»);
- Мичел Мигель (главный тренер «Жироны»);
- Иманол Альгуасиль (главный тренер «Реала Сосьедад»).
Напомним, после вчерашнего поражения от «Вильярреала» (3:5) в испанской Примере Хави объявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны» в конце нынешнего сезона.
Специалист возглавляет команду с ноября 2021 года. Под его руководством каталонский клуб выиграл два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).
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