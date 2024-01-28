FourFourTwo представил рейтинг лучших вратарей 2010-х годов
Британский журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших голкиперов 2010-х годов. Этот список возглавил чемпион мира в составе сборной Германии Мануэль Нойер. Вторая строчка досталась легендарному итальянскому вратарю Джанлуиджи Буффону. Топ-3 замкнул чемпион Испании в составе мадридского «Атлетико» Ян Облак.
Стоит отметить, что в представленный рейтинг попали по два немца, испанца и словенца.
Лучшие голкиперы 2010-х годов по версии FourFourTwo:
- Мануэль Нойер (Германия).
- Джанлуиджи Буффон (Италия).
- Ян Облак (Словения).
- Икер Касильяс (Испания).
- Марк-Андре тер Штеген (Германия).
- Тибо Куртуа (Бельгия).
- Давид де Хеа (Испания).
- Петр Чех (Чехия).
- Самир Ханданович (Словения).
- Кейлор Навас (Коста-Рика).
С полным рейтингом, который состоит из 32 позиций, можно ознакомиться по ссылке.
Чемпионат.com: главные новости