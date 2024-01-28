Глава УЕФА заявил, что Европа скатывается в диктатуру

«Я не очень оптимистичен в отношении Европы в вопросах развития общества. Идет подъем популистов и крайне правых, свободы слова больше не существует. В диктатурах вас сажают в тюрьму, а так называемых демократиях — уничтожают в СМИ. Люди сыты этим по горло, они больше не могут говорить свободно», — заявил Чеферин.