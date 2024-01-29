Нападающий «Милана»: мне жаль всех чернокожих футболистов

«Мы должны попытаться бороться со сложившейся ситуацией. Расизм никогда не закончится, но мы должны с ним бороться»



Меньян очень нервничал, он не хотел играть, потому что подобное происходит не впервые. Мне лично жаль всех чернокожих игроков. Расизом — это то, с чем приходится бороться на поле всем игрокам и клубам», — сказал Леау в эфире Che Tempo Che Fa, его слова приводит Sport Mediaset.