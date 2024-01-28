"Лацио" без Иммобиле и "Наполи" без Осимхена сыграли вничью
Римский "Лацио" и неаполитанский "Наполи" не смогли выявить победителя в матче 22-го тура Серии А. Два представителя Италии в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов "Лацио" и "Наполи" не забили голов в очном противостоянии.
Матч завершился со счетом 0:0. Оба клуба вышли на поле без основных нападающих. Главный бомбардир "Лацио" последних лет Чиро Иммобиле не мог помочь своей команде из-за травмы бедра.
"Наполи" в последних матчах вынужден справляться без Виктора Осимхена, представляющего Нигерию на Кубке Африки.
По итогам 22-го тура "Лацио" расположился на 6-й строчке с 34-мя очками. Действующий чемпион Италии "Наполи" занимает 9-е место. В их активе 32 очка.
Лацио - Наполи 0 - 0 Чемпионат Италии
22 тур
"Лацио": Проведель, Романьоли, Хила, Марушич, Луис Альберто, Катальди, Гендузи, Ладзари, Фелипе Андерсон, Исаксен, Кастельянос.
"Наполи": Голлини, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Эстигор, Мариу Руй, Демме, Лоботка, Зелиньски, Политано, Распадори.