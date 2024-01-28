"Лацио" без Иммобиле и "Наполи" без Осимхена сыграли вничью

Римский "Лацио" и неаполитанский "Наполи" не смогли выявить победителя в матче 22-го тура Серии А. Два представителя Италии в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов "Лацио" и "Наполи" не забили голов в очном противостоянии.

Матч завершился со счетом 0:0. Оба клуба вышли на поле без основных нападающих. Главный бомбардир "Лацио" последних лет Чиро Иммобиле не мог помочь своей команде из-за травмы бедра.

"Наполи" в последних матчах вынужден справляться без Виктора Осимхена, представляющего Нигерию на Кубке Африки.

По итогам 22-го тура "Лацио" расположился на 6-й строчке с 34-мя очками. Действующий чемпион Италии "Наполи" занимает 9-е место. В их активе 32 очка.

Лацио - Наполи 0 - 0 Чемпионат Италии

22 тур