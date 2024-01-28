«Жирона» обыграла «Сельту» и вернулась на первое место в Ла Лиге

Сегодня, 28 января, прошёл матч 22-го тура испанской Примеры между «Сельтой» и каталонской «Жироной». Команды играли на стадионе «Балаидос» в Виго. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Жирона» обыграла «Сельту» со счётом 1:0.

В середине первого тайма, на 20-й минуте, Порту открыл счёт в матче, выведя «Жирону» вперёд. Оставшееся время первой и второй половины команды провели без забитых мячей, игра так и закончилась — 1:0, победа «Жироны».

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.