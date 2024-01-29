Дзагоев пройдет стажировку в «Крыльях Советов»

«Дзагоев попросился на стажировку на второй сбор «Крыльев Советов». Конечно, мы не могли ему отказать. Мы готовы поделиться с Аланом всеми знаниями, которые у нас есть. Весь второй сбор он планирует быть рядом с нами, в нашем отеле, постоянно наблюдая за процессом», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».