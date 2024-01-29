Дзагоев пройдет стажировку в «Крыльях Советов»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев пройдет стажировку в самарском клубе.
«Дзагоев попросился на стажировку на второй сбор «Крыльев Советов». Конечно, мы не могли ему отказать. Мы готовы поделиться с Аланом всеми знаниями, которые у нас есть. Весь второй сбор он планирует быть рядом с нами, в нашем отеле, постоянно наблюдая за процессом», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».
Дзагоев завершил карьеру в ноябре 2023 года. Последним клубом 33-летнего россиянина была греческая «Ламия».
Дзагоев с 2008 по 2022 год выступал за ЦСКА. В составе армейского клуба он провел 395 матчей, забил 77 голов и стал автором 93 результативных передач. Вместе с ЦСКА он три раза выигрывал чемпионат России, четыре раза становился обладателем Кубка России, трижды побеждал в Суперкубке России.
С 2022 по 2023 год Дзагоев защищал цвета казанского «Рубина».
«Крылья Советов» идут на 6-м месте в РПЛ с 29 очками после 18-ти матчей.