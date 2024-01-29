Экс-нападающий «Зенита» рассказал о поисках новой команды

Экс-нападающий «Зенита» Панюков рассказал о поисках новой команды
Бывший нападающий «Зенита» Андрей Панюков рассказал о поисках новой команды. По словам футболиста, у него есть варианты для продолжения карьеры, определённость должна быть достигнута на следующей неделе.
«Варианты продолжения карьеры есть, буду думать. Есть интерес, переговоры. В ближайшую неделю всё будет ясно. С клубами из Премьер-лиги пока только разговоры», — сказал Панюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, последним клубом Панюкова был белорусский «Нафтан». Форвард покинул команду 1 января 2024 года.
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