Экс-нападающий «Зенита» рассказал о поисках новой команды

«Варианты продолжения карьеры есть, буду думать. Есть интерес, переговоры. В ближайшую неделю всё будет ясно. С клубами из Премьер-лиги пока только разговоры», — сказал Панюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.