Футболист «Урала» будет проходить лечение в Сербии

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о травме полузащитника команды Рая Влута.

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Ранее пресс служба «Урала» сообщила, что Влут прибыл на зимний сбор команды с повреждением, которое он получил во время отпуска. В мае 2023 года голландец перенес операцию на пяточной кости и с того момента на поле в официальных матчах не выходил.

— Травма серьезная. Во время перерыва повредил ахилл. Он приехал в расположение команды и опять оказался не готов. Сейчас поехал лечиться в Сербию, сам выбрал это место. Подробностей пока не знаем. Если не дай бог у него сейчас подтвердится серьезное повреждение, то он может выбыть до конца сезона, — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

— Получается, он сам виноват в этой травме?

— Это для нас страшно, а он, видимо, решил сам потренироваться в отпуске. Мы отпускали его домой специально пораньше, чтобы он побыстрее восстановился. До перерыва он у нас уже бегал, был почти готов. Мы надеялись, что на этом первом сборе он уже будет в состоянии. Но тут получил травму…