«Родина» объявила о подписании защитника Мещанинова

«Состав нашего клуба пополнил 27-летний центральный защитник Артём Мещанинов, имеющий ощутимый опыт выступлений в РПЛ за «Сочи» и в ФНЛ за «Балтику». До прихода в «Балтику», в рядах которой Артём был признан лучшим защитником ФНЛ, он пять лет выступал за чешский «Баник».



Мещанинов – центральный защитник современной формации. Его отличают проактивные смелые действия в начале атаки (ведение мяча и передачи любого типа), агрессия в единоборствах, уверенная игра один в один на пространстве и хорошая для игрока его амплуа скорость. Артём способен качественно сыграть как правым, так и левым центральным защитником. Также отметим у нашего новичка эффективную игру на стандартах у чужих ворот. Добро пожаловать в «Родину», Артём!» — сообщает пресс-служба клуба.