«Балтика» подписала контракт с экс‑вратарем «Рубина» и «Ливингстона»

Футбольный клуб «Балтика» подписал контракт с голкипером Иваном Коноваловым, сообщает пресс служба клуба.

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Соглашение с 29 летним вратарем заключено до конца текущего сезона.

Минувший год Коновалов провел в казахстанском «Тоболе», за который провел 28 матчей.

Ранее воспитанник академии «Спартака» выступал за «Амкар», «Севастополь», «Астрахань», «Рубин» и «Урал». За рубежом Коновалов выступал за «Раднички» и «Бачку» (Сербия), «Торпедо БелАЗ» (Белоруссия) и «Ливингстон» (Шотландия).