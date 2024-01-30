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«Балтика» подписала контракт с экс‑голкипером «Рубина» и «Ливингстона»

Футбольный клуб «Балтика» подписал контракт с голкипером Иваном Коноваловым, сообщает пресс служба клуба.

«Балтика» подписала контракт с экс‑вратарем «Рубина» и «Ливингстона»
© Матч ТВ

Соглашение с 29 летним вратарем заключено до конца текущего сезона.

Минувший год Коновалов провел в казахстанском «Тоболе», за который провел 28 матчей.

Ранее воспитанник академии «Спартака» выступал за «Амкар», «Севастополь», «Астрахань», «Рубин» и «Урал». За рубежом Коновалов выступал за «Раднички» и «Бачку» (Сербия), «Торпедо БелАЗ» (Белоруссия) и «Ливингстон» (Шотландия).

В нынешнем сезоне за «Балтику» уже сыграли трое вратарей: Евгений Латышонок, Сослан Джанаев и Максим Бориско.

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