Анзор Кавазашвили объяснил, почему получил прозвище Пантера

«Я был не очень высокого роста для вратаря. Обычно вратарей подбирают по росту. Маленьких отсеивают. Закрепилась за мной прозвище Пантера, потому что прыжки высокие, рост маленький. Но главное, что пантера по своему изяществу, пластичности, прыжкам очень смелая. Я, не раздумывая прыгал в ноги в разных ситуациях», — приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ».